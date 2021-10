Bunte Musselintücher für den Herbst nähen

per Mail teilen

Der Herbst wird bunt – wir nähen tolle Musselintücher für die ganze Familie! Der doppellagige Stoff aus reiner Baumwolle ist kuschelig und weich und erhält durch Waschen eine großartige, gekreppte Oberfläche. Laura Wilhelm zeigt, wie Sie die bunten Tücher ganz einfach selbst nähen können.

Größe

XL: ca. 135 cm x 135 cm (Jugendliche und Erwachsene)

L: ca. 95 cm x 95 cm (Kinder ca. 10–14 Jahre)

M: ca. 75 x 75 cm (Kinder ca. 6–10 Jahre)

S: ca. 50 cm x 50 cm (Kinder ca. 2-6 Jahre)

Das Tuch wird vor Gebrauch zum Dreieck gefaltet.

MATERIAL (XL / L / M / S)

Laura Wilhelm

Musselin Double Gauze (bei einer Stoffbreite 140 cm)

Farbe 1: XL: 60 cm, L: 45 cm, M: 40 cm, S: 30 cm

Farbe 2: XL: 60 cm, L: 45 cm, M: 40 cm, S: 30 cm

Farbe 3: XL: 60 cm, L: 45 cm, M: 40 cm, S: 30 cm

farblich passendes Nähgarn oder Nähgarn in Kontrastfarbe

feine Universalnadel Stärke 70, (Mikrotexnadel oder Jerseynadel Stärke 70 eignen sich auch)

Sprühstärke (optional, die Kanten lassen sich damit einfacher vernähen)

TIPP FÜR DEN KAUF

Kauf-Tipp Der Musselin sollte vor dem Zuschnitt rundum versäubert und bei 30-40 Grad vorgewaschen werden. Dabei läuft er nicht nur um ein paar Prozent ein, sondern er crinkelt auch sehr. Für den Zuschnitt sollte der Stoff nach dem Trocknen mit viel Dampf und leichtem Druck gebügelt werden, damit er glatt liegt. Da es sehr schwer ist, das Schrumpfen einzuschätzen, habe ich die Stoffmenge für den Einkauf großzügig bemessen - denn lieber 10 Zentimeter mehr kaufen – und sich dafür hinterher nicht ärgern.

Wasch-Tipp Zunächst einmal sollten Sie alle Schnittkanten versäubern und die Stoffe vorwaschen. Liegend trocknen, damit der Krinkel-Effekt gleichmäßig bleibt. Nach dem Trocknen mit viel Dampf und nur leichtem Druck bügeln, damit sie für den Zuschnitt glatt liegen.

SCHNITTTEILE

Je drei gleich große Streifen aus den drei Farben ausschneiden:

XL: Drei Streifen à 47 cm x 137 cm

L: Drei Streifen à 34 cm x 98 cm

M: Drei Streifen à 27 cm x 77 cm

S: Drei Streifen à 19 cm x 53 cm

Die erforderlichen Nahtzugaben (1 cm) sind in den Maßen bereits berücksichtigt.

Das Tuch kann mit der normalen Nähmaschine genäht werden. Sollte diese keinen Dreistich-Zickzackstich oder breiten Zierstich besitzen, kann auch ein gewöhnlicher Zickzackstich verwendet werden.

Kontrastfarbiges Garn gibt zusätzlich einen tollen Effekt.

Wer eine Overlockmaschine besitzt, kann mit Rollsäumen arbeiten und den Effekt der farbigen Nähte noch verstärken.

Mit kontrastfarbigen Rollsäumen sehen auch einfarbige Tücher toll aus.

Beim Nähen von Musselin sollte der Füßchendruck reduziert werden, damit sich die Nähte nicht wellen.

Anleitung

Verarbeitung mit der normalen Nähmaschine

1. Die Schnittteile zuschneiden. Damit die Kanten beim Nähen stabil bleiben, können Sie diese mit Sprühstärke einsprühen.

2. Stoffstreifen Farbe 1 rechts auf rechts auf Stoffstreifen Farbe 2 legen. Eine lange Seite kantenbündig mit Stecknadeln aufeinanderheften.

3. Die Streifen mit Geradstich aufeinandersteppen.

4. Die Nahtzugaben auf 4 mm zurückschneiden.

5. Nahtzugaben sorgfältig auseinanderbügeln.

6. An der Nähmaschine den Dreistich-Zickzackstich oder einen breiten Zierstich einstellen, gegebenenfalls an einem Probestück ausprobieren. Der Stich sollte so breit eingestellt werden, dass er die Nahtzugaben auf beiden Seiten übernäht. Die Nahtzugaben mittig von links feststeppen.

7. Noch etwas überstehende Nahtzugabe kann vorsichtig abgeschnitten werden.

8. Stoffstreifen Farbe 3 rechts auf rechts auf Stoffstreifen Farbe 2 legen. Die lange Seite kantenbündig mit Stecknadeln aufeinanderheften.

9. Die Streifen mit Geradstich aufeinandersteppen. Die Nahtzugaben auf 4 mm zurückschneiden und sorgfältig auseinanderbügeln. Die Nahtzugaben wie oben beschrieben mit Dreistich-Zickzackstich oder Zierstich feststeppen.

10. Die umlaufenden Tuchkanten 1 cm auf links umbügeln.

11. Die Saumzugabe an den Ecken nochmals aufklappen und über Eck umbügeln.

12. Die Saumzugabe so einfalten und bügeln, dass die umgeklappte Ecke innen liegt.

13. Alle Kanten sorgfältig heften.

14. Die Saumzugabe mit dem Dreistich-Zickzackstich oder einem Zierstich feststeppen. Die Schnittkante sollte dabei mitgefasst werden.

15. Überstehende Stofffäden können vorsichtig abgeschnitten werden.

Die Kante kann auch mit einem doppelten Umschlagsaum gearbeitet werden.

Schritt für Schritt zum Musselintuch mit der Nähmaschine

Verarbeitung mit der Overlockmaschine

1. Die Schnittteile zuschneiden. Damit die Kanten beim Nähen stabil bleiben, können Sie diese mit Sprühstärke einsprühen.

2. Stoffstreifen Farbe 1 links auf links auf Stoffstreifen Farbe 2 legen. Eine lange Seite kantenbündig mit Stecknadeln aufeinanderheften.

3. Die Streifen mit einem eng gestellten Schmalkantstich oder Rollsaum aufeinandersteppen.

4. Stoffstreifen Farbe 3 links auf links auf Stoffstreifen Farbe 2 legen. Die lange Seite kantenbündig mit Stecknadeln aufeinanderheften.

5. Die Streifen mit einem eng gestellten Schmalkantstich oder Rollsaum aufeinandersteppen.

6. Die umlaufenden Kanten mit Rollsaum einfassen.

7. An den Spitzen je ca. 5 cm Fadenraupe stehen lassen und diese mit Hilfe einer Stumpfen Nadel mit großem Öhr in die Naht einziehen.

Schritt für Schritt zum Musselintuch mit der Overlockmaschine

Expertin im Studio: Laura Wilhelm, Designerin