lesenswert Annika Reich und Annette Pehnt

„Männer sterben bei uns nicht“: der neue Roman von Annika Reich. Und: Annette Pehnt spricht mit Denis Scheck über „Die schmutzige Frau“.

Im Gespräch mit Annika Reich

Denis Scheck trifft die Autorin Annika Reich in ihrem Zuhause in Berlin. Hier arbeitete sie an ihrem neuen Roman „Männer sterben bei uns nicht“.

In „Männer sterben bei uns nicht“ erzählt sie die Geschichte mehrerer Frauengenerationen, die auf einem weitläufigen Anwesen in fünf Häusern an einem See leben. Im Mittelpunkt der Familie steht die thatcherhafte Patriarchin, die Herrin des Anwesen, die Großmutter der Ich-Erzählerin Luise.

Annika Reich schreibt von Machtstrukturen, Traditionen und einem Familiensystem, das an vielen Stellen nur eine Scheinwelt ist...

„Die Männer sind nach und nach abhanden gekommen, sie sind abwesend. Und es geht in dem Buch noch nicht einmal darum, dass sie abwesend sind. Die Männer spielen gar keine Rolle: Sie sind diesmal nicht einmal Schuld an irgendwas.“

Buchcover Annika Reich: Männer sterben bei uns nicht Pressestelle Hanser Berlin Verlag Männer sterben bei uns nicht Annika Reich Verlag: Hanser Berlin ISBN: 3446275878

Annika Reich, 1973 in München geboren, schrieb sieben Jahre an „Männer sterben bei uns nicht“. Die Autorin schreibt Romane, Essays und Kinderbücher. 2015 initiierte sie mit der Malerin Katherina Grosse das Aktionsbündnis „WIR MACHEN DAS“. Seit 2017 ist sie Mitbegründerin und Künstlerische Leitung des Projekts „WEITER SCHREIBEN“. Die Plattform hilft geflüchteten Autoren und Autorinnen auf dem deutschen Buchmarkt Fuß zu fassen.

Annette Pehnt und Denis Scheck

Eine Frau, alleine in einer Wohnung. Um zu schreiben? Um zu reflektieren? Um ein Arrangement zu erfüllen, dass sie mit dem Partner, genannt Meinmann, getroffen hat? „Die schmutzige Frau“ von Annette Pehnt ist ein Versroman, der sich mit einer toxischen Ehe, patriachalen Strukturen und leiser Emanzipation beschäftigt.

Denis Scheck spricht mit Annette Pehnt über das weibliche Schreiben, Virginia Woolf, Abhängigkeitsverhältnisse und Psychoterror...

"Wenn Virginia Woolf mit ihrer Forderung durchgekommen wäre, wäre diese Frau in meinem Buch autark. Das ist sie aber nicht."

Buchcover Annette Pehnt: Die schmutzige Frau Pressestelle Piper Verlag Die schmutzige Frau Annette Pehnt Verlag: Piper ISBN: 3492071074

Annette Pehnt, geboren 1967, ist Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Dozentin. Sie lebt in Freiburg. Sie veröffentlichte 2001 ihren Debütroman „Ich muß los“, für den sie unter anderem den Mara-Cassens-Preis erhielt. Sie veröffentlichte Romane, Essays und Kinderbücher, etwa den „Bärbeiß“.

Seit 2018 lehrt sie Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus am Literaturinstitut der Universität Hildesheim.