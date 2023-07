Kampf um den Titel Koch des Jahres: Zwei Freunde beim Wettbewerb der besten Küchenchefs

per Mail teilen

Küchenchef Ivan Lasarenko hat ein großes Ziel: Er will Koch des Jahres werden, der beste Koch im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Vorfinale im Wettbewerb gegen 16 seiner Kolleginnen und Kollegen ist spannend und stressig für ihn und seinen Freund, Sous-Chef Anton Lebersorger. Und schon bei der Vorspeise gerät ihr Zeitplan ins Wanken...

Seit drei Wochen bereiten sich die beiden intensiv vor, oft bis spät in die Nacht, haben keinen freien Tag mehr. Probieren aus, optimieren die Rezepte. Alles immer nach Feierabend und on top zum Tagesgeschäft in ihrem eigenen Restaurant.