Musikalischer Dank fürs Altersheim seines Papas: Ex-"Söhne Mannheim" Rolf Stahlhofen gibt Konzert

Rolf Stahlhofen, lange einer der Köpfe der Band "Söhne Mannheims", gibt ein kleines Konzert in einem Altersheim in Horbach, in dem sein Vater Günter lebt. Er will damit Danke sagen. Das Pflegepersonal hat sich seit dem ersten Tag rührend um den alten Herrn gekümmert, besonders in der Corona-Zeit.