Wie wirkt Hyaluronsäure gegen Falten?

Hyaluron - ein körpereigener Stoff, der von der Kosmetikbranche als echtes Wundermittel vermarktet wird. Im Körper kommt Hyaluronsäure zum Beispiel im Bindegewebe der Haut vor. In Kosmetikprodukten soll sie - so das Versprechen der Hersteller - zu strafferer Haut führen. Falten sollen gemindert, die Haut regelrecht aufgepolstert werden. Was ist dran an diesen Versprechen?