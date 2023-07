Das DRK-Krankenhaus Altenkirchen kooperiert mit der Lebenshilfe, einem Träger, der geistig behinderte Menschen fördert. Mittlerweile arbeiten drei von ihnen in der Klinik, einer davon, Peter Bludau, schon seit 13 Jahren: "Also besseres hätte ich mir nicht wünschen können." Wer sich dann in den eigenen Werkstätten gut macht, wird in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt integriert.