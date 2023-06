per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel

Brohl-Lützing ist eine Gemeinde links des Rheins, deren einer Ortsteil Brohl unmittelbar am Fluss liegt, während sich Lützing hoch über dem Rheintal fast schon in der Eifel befindet.

An diesem Brunnen ist die schwierige Beziehung der Ortsteile Brohl und Lützing in Stein gemeißelt. Wie Hund und Katz', meint der Heimatkundler Stefan Vogt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der alte „Aalschokker“ ist ein Fischerboot, das hier am Rhein auf dem Trockenen liegt. Die hundert Jahre alte „Katharina“ wird gerade mal wieder aufgehübscht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Kerstin Schmitgen und ihr Mann haben eine alte Verkaufsstelle der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft gekauft und zum „Biergarten am Hafen“ umgebaut. SWR Bild in Detailansicht öffnen

So unterschiedlich wie die Lage, so unterschiedlich sind auch die Wesensarten der Bewohner. Wir haben uns im Ortsteil Brohl in der Josef-Leusch-Straße umgesehen.