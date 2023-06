per Mail teilen

Eine Kneipe von heute in die 1990er Jahre zurückzuversetzen, ist gar nicht so leicht und erfordert sehr viel Liebe und den Blick fürs Detail. In Kaiserslautern fand diese Zeitreise statt für die Dreharbeiten zum SWR-Film "Ein Mann seiner Klasse".

Eine Fußballkneipe gehört zur Geschichte von Romanautor Christian Baron, der in schwierigen Familienverhältnissen groß geworden ist, aber seinen Weg nach oben geschafft hat. Armut und Fußball spielten in seiner Kindheit eine große Rolle.

2024 soll der Film in der ARD-Mediathek und im Ersten zu sehen sein.