Auch, wenn sie immer schon Schriftstellerin werden wollte: Heike Abidi war weit über 40, als ihr erster Roman erschien. Mittlerweile hat die Autorin aus dem pfälzischen Otterbach an die 50 Bücher veröffentlicht, darunter einige Bestseller. "Ich will unterhalten", so lautet der Anspruch der 57-Jährigen.