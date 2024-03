Steffeln ist eine Ortsgemeinde in der Vulkaneifel. Rund 500 Menschen haben hier ihr Zuhause.

Der schön gestaltete Ortskern und die herrliche Landschaft drum herum locken das ganze Jahr über Wanderer und Naturliebhaber an.

Ortsbürgermeisterin Sonja Blameuser hat ihre drei Kinder hier groß gezogen. Zwei sind in Steffeln geblieben und engagieren sich im Vereinsleben. Seit 25 Jahren gibt es die Theatergruppe. Jedes Jahr bringen sie erfolgreich eine Komödie auf die Bühne. Auf ein Bierchen ins Gasthaus Sünnen, das gehört hier dazu. Mit großem Saal und gemütlicher Gaststube ist es seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt.

Die Einwohner finden hier noch ein reges Vereinsleben, in dem es keine Nachwuchssorgen gibt. Wie die Eltern, so übernehmen auch die Kinder hier gerne Verantwortung und engagieren sich u.a. in der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein und in der Theatergruppe.