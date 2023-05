Die St. Anna-Straße in Kuhardt

per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut



Der Ort liegt in der Südpfalz zwischen Wörth und Germersheim.

Karlsruhe liegt nicht weit, aber auch Frankreich ist ganz nah. Die meisten der knapp 2000 Einwohner arbeiten entweder in Karlsruhe, Wörth oder Germersheim.

Früher lebten die Menschen hier vom Tabakanbau. Die Tabakschuppen an den Häusern sind ein Relikt aus der Zeit. Heute ist Kuhardt weitestgehend ein Wohnort mit einer guten Infrastruktur.

Neben der St. Anna-Kirche und dem alten Wachhäuschen sticht die Haus-Hof-Bauweise hervor: Fast alle Häuser stehen so in Reih und Glied, auch in der St. Anna-Straße.