So wichtig sind Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Am 09. Juni ist großer Wahltag in Rheinland-Pfalz. An diesem Sonntag findet die Europa- und die Kommunalwahl statt. Insgesamt werden dafür rund 50.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Land gesucht.

Insbesondere die Kommunalwahl macht viel Arbeit. Es gibt Wahllokale in allen 2.260 Gemeinden und Städten in Rheinland-Pfalz, um die kommunalen Gremien auf allen Ebenen zu wählen. Bürgermeister, Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Kreistage etc. Was machen Wahlhelfer und wer kann das werden? Während sich in kleineren Gemeinden meist genügend Freiwillige finden, ist es für Städte oft schwierig. Dann können Bürgerinnen und Bürger oder Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes auch zwangsverpflichtet werden. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sorgen für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl und zählen auch die Stimmen nach Schließung der Wahllokale aus. In den meisten Gemeinden müssen sie volljährig und selbst wahlberechtigt sein. Für ihren ehrenamtlichen Dienst an unserer Demokratie erhalten sie ein so genanntes Erfrischungsgeld. Das liegt je nach Gemeinde zwischen 25 und 50 Euro für den Wahltag. Wo erhalte ich Infos? Ob in der eigenen Gemeinde noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht werden, erfährt man bei der zuständigen Verwaltung. Ansprechpartner dafür findet man auch unter anderem beim Bürger- und Unternehmens-Service Rheinland-Pfalz.