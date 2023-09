Unterschenkelamputierter Polizist besteigt den Mont Blanc

per Mail teilen

Alexander Butz hat eine große Herausforderung bewältigt: er hat mit einer Begleitperson den Mont-Blanc bestiegen. Alexander Butz ließ sich 2015 ein Bein amputieren, um wieder Streifendienst machen zu können bei der Wasserschutzpolizei. Nach einem schweren Motorradunfall 2009 war sein Fußgelenk steif, er hätte sein Arbeitsleben am Polizeischreibtisch fristen müssten. Das wollte er nicht. Heute macht er anderen Menschen Mut. Er geht zum Beispiel ehrenamtlich in Kliniken, um Patienten zu beraten, denen eine Amputation bevorsteht.

Im Landesschau-Studio erzählt Alexander Butz, wie er sein erstes großes Projekt gemeistert und wie er diese Herausforderung erlebt hat. Er ist überzeugt: Man muss sein Glück selbst in die Hand nehmen!