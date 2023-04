per Mail teilen

Die Walldorfer Tanzschule Kronenberger bietet einen speziellen Tanzkurs für Beinamputierte an. Die Menschen mit Prothesen können sich nämlich meist ganz gut zur Musik bewegen. Das stellte Tanzlehrer Felix Bauer fest, als er sich vor zehn Jahren an das Projekt gewagt hat. Zunächst fing er mit Balladen und langsamer Musik an. Heute weiß er, dass die Teilnehmer es auch gerne mal flotter mögen.