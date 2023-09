per Mail teilen

Im Spätsommer haben die Landwirte alle Hände voll zu tun. So auch die Familie Göhring aus Rulfingen. Sie betreiben klassichen Ackerbau und jetzt steht die Ernte von Bohnen, Linsen, Hanf und Lupinen an. Und in dem ganzen trubel hat dann noch Sohn Josua Geburtstag.