Knoblauch-Ernte in Lauterach

Aufgewachsen ist Ina Müller in Niedersachsen mit vier Schwestern. Hineingeboren in eine Großfamilie und aufgewachsen auf einem Bauernhof. Sie macht Karriere als Kabarettistin, als Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin. Was sie anpackt, gelingt ihr und immer noch ist sie auf Erfolgskurs. Sie tourt mit ihrem eigenen Soloprogramm und genießt ihre Fangemeinde von ihrer Kultsendung „Inas Nacht“. Im Landesschau-Studio erzählt sie, was sie antreibt und warum ihr das Plattdeutsch so am Herzen liegt.