Blaualgen im Probstsee verursachen Fischsterben

Melina Schunke ist begeistert von ihrem Beruf, weil er abwechslungsreich und jeden Tag spannend ist. Sie weiß nie, was sie erwartet und mit was sie es bei ihren Zollkontrollen am Stuttgarter Flughafen zu tun hat – ist es Schmuggelware, sind es Waffen oder muss sie Drogen aufzuspüren. Gefunden hat sie Bargeld in der Babywindel, Goldschmuck in einem Eimer mit toten Fischen, Wurst in einer Verpackung für Süßigkeiten verschweißt. Seit einem Jahr arbeitet sie als Abfertigungsleiterin im Reiseverkehr. Im Landesschau-Studio erzählt die 24-Jährige Finanzwirtin, welche Herausforderungen ihr Beruf jeden Tag mit sich bringt, ob sie den Reisenden ansieht, ob sie Schmuggler sind und welche Ausreden sie serviert bekommt.