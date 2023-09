per Mail teilen

Das man mit Blutspenden Menschenleben rettet, ist allgemein bekannt. Aber wie läuft das eigentlich bei Haustieren wie Hunden und Katzen? Bisher gab es keine Blutbanken für Tiere, doch dank einer Gesetzesänderung sind diese nun erlaubt. Am Uniklinikum in Freiburg entsteht die erste Blutbank für Tiere in Süddeutschland. Und dafür braucht es zu Beginn vor allem eines: viele freiwillige vierbeinige Blutspender und ihre Besitzer.