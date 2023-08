Turtel-Papageien finden große Liebe

Ein dreister Dieb hat in einer Tierhandlung in Murr bei Ludwigsburg ausgerechnet den Lieblingsvogel geklaut: den lustigen Kakadu Elvis. Aber so viel Spaß scheint der Entführer nicht gehabt zu haben mit dem Vogel. Elvis hat sich offensichtlich ziemlich heftig zur Wehr gesetzt, wahrscheinlich noch die halbe Nachbarschaft zusammengebrüllt. Auf jeden Fall ist Elvis wieder da, schneller als gedacht.