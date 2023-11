Meßkircher Schlagersängerin Alexandra Hofmann will beim ESC antreten

per Mail teilen

Lange war Schlagersängerin Alexandra Hofmann nur im Duo mit ihrer Schwester Anita bekannt. Doch heute gehen die Schwestern aus Meßkirch getrennte Wege. Nun hat sich Alexandra für den Eurovision Song Contest (ESC) 2024 beworben. Gemeinsam mit dem ESC-Sieger aus dem Jahr 2000, Jørgen Olsen von den „Olsen-Brothers“, will sie im kommenden Jahr in Schweden für Deutschland antreten. Aktuell wartet das Duo auf die Zulassung für den deutschen Vorentscheid im Februar in Berlin. Aus diesem Anlass verrät Alexandra, wie die Vorbereitungen laufen und wie sich ihre neue Solokarriere bislang für sie anfühlt.