Anne Hämmerle hat eigentlich einen Büro-Job. Ihr Arbeitgeber bietet allerdings seinen Mitarbeitenden an drei Tagen im Jahr die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und in einen anderen Betrieb hineinzuschnuppern. Die 30-jährige Büroangestellte mag Tiere, weshalb sie sich das Tierheim in Pfullingen ausgesucht hat und dort tatkräftig unterstützen kann. Das Tierheim freut sich, denn an Helfern fehlt es hinten und vorne.