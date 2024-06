Hilfe für Tiere: Rettung für Mauswiesel und Falkenküken

In ihrer Auffangstation für Wildtiere in Göggingen nimmt Elke Wengert Tiere in Not auf. Zum Beispiel ein Mauswiesel und ein Falkenküken, die beim Hochwasser fast ertrunken wären. Und weil gerade viele Tiere ihre Hilfe brauchen, logieren manche sogar bei ihr im Wohnzimmer.