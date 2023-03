Diagnose mit modernster Technik

Stefano Zarrella begeistert schon seit mehr als zwei Jahren mit seinen Kochkünsten das Internet. Jetzt hat der Bruder von Moderator Giovanni Zarrella sein erstes Kochbuch „Unglaublich lecker“ veröffentlicht. Kein Wunder, dass Stefano ein Talent zum Kochen hat. Aufgewachsen ist er in Hechingen, wo seine Eltern ein italienisches Restaurant geführt haben. Mama Clementina unterstützt Stefano auch heute immer wieder beim Kochen, von klassischen italienischen Gerichten über coole Eigenkreationen bis hin zu aktuellen Food-Trends. Im Landesschau Studio erzählt Stefano über seine schwäbische Kindheit in Hechingen und was für ihn ein echt schwäbisch-italienisches Essen ausmacht.