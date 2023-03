Schlaganfall hinterm Steuer

Seit zwei Wochen spielt Aisata Blackmann ihre Traumrolle und das in ihrer Wahlheimat Stuttgart, ein echtes Heimspiel. Für die gebürtige Niederländerin mit karibischen Wurzeln wird damit ein Wunschtraum wahr. Die Rolle der Tina Turner ist bisher ihre Größte, und ein großes Vorbild für Sie. Ähnlich wie bei Tina Turner hat auch Aisata Blackmanns Lebensgeschichte Höhen und Tiefen. Aisata war 13 Jahre lang Angestellte bei einer Fluggesellschaft, bis sie sich traute die Musik zu ihrem Beruf. Im Landesschau Studio erzählt die Sängerin, warum sie als „Woman of colour“ lange nicht geglaubt hat, dass sie in Deutschland eine Chance hat und wie sie sich getraut hat, ihren Traum dann doch zu verwirklichen.