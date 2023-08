Bergwacht Schwarzwald: Höhenrettung

Für ihn war Boxen nicht nur Sport, sondern auch Show: René Weller war einer der größten Boxer Deutschlands. Er war Welt- und Europameister, sein Spitzname „Macho Man“ brachte ihm auch abseits des Boxrings viel Aufmerksamkeit. In seinen letzten Lebensjahren litt der Pforzheimer an Demenz, seine Ehefrau Maria pflegte ihn. Nun ist René Weller im Alter von 69 Jahren in seinem Zuhause verstorben.