Landesschau Baden-Württemberg vom 23.8.2023

Abitur mit 50 – 7 Jahre hat es über die Fernschule gedauert, bis Jacqueline Roos ihr Abi in der Tasche hatte. Der Weg war alles andere als einfach, aber ihr Mann und die Tochter haben sie die ganze Zeit unterstützt und immer wieder ermutigt, nicht abzubrechen. Und die Pforzheimerin hat noch große Pläne. Als nächstes steht per Fernuni das Studium an. Im Studio erzählt sie, wieso es für Weiterbildung nie zu spät ist.