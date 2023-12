Hackbraten (Falscher Hase) mit Kartoffelsalat

Küche für Anfänger - Hackbraten mit Kartoffelsalat: einfach aber wenn man das richtig macht, kocht man sich Freunde an den Tisch!

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 640 kcal/ 2670 kJ, 36 g Kohlenhydrate, 36 g Eiweiß, 39 g Fett Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für den Kartoffelsalat:

1 kg Kartoffeln, festkochend, z.B. Anabell

etwas Salz

1 Zwiebel

40 ml Branntweinessig

1 Prise Zucker

125 ml Gemüsebrühe

60 ml Sonnenblumenöl

etwas Pfeffer

Für Hackbraten und Röstgemüse:

5 Eier

2 Zwiebeln

200 ml hoch erhitzbares Öl (zum Frittieren)

150 g Karotten

150 g Knollensellerie

1 Bund glatte Petersilie

1 Knoblauchzehe

etwas Salz

1 kg Hackfleisch, gemischt

2 EL Paprikapulver, rosenscharf

etwas Pfeffer aus der Mühle

100 ml Wasser, lauwarm

100 g Weißbrot-Brösel (Semmelbrösel)

20 g Zucker

Zubereitung

1. Für den Kartoffelsalat die Kartoffeln gut waschen und in leicht gesalzenem Wasser 20 - 30 Minuten garen.

2. Kartoffeln abgießen und ausdampfen lassen. Kartoffeln heiß pellen.

3. Die Zwiebel abziehen und fein schneiden. Mit Essig und Zucker verrühren und in eine Salatschüssel geben.

4. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden und zur Essigmischung in die Schüssel geben.

5. Brühe in einem Topf aufkochen lassen und mit Salz abschmecken. Ein Viertel der Brühe über die Kartoffeln geben und vorsichtig mischen. Alles ca. 5 Minuten ziehen lassen, bis die Kartoffeln die ganze Flüssigkeit aufgesogen haben.

6. Den Vorgang mit der restlichen Brühe wiederholen. Öl untermischen, den Kartoffelsalat mit Salz und Pfeffer würzen. Abdecken und bis zum Servieren ziehen lassen.

7. Für den Hackbraten in einem Topf Wasser aufkochen. 4 Eier darin ca. 10 Minuten hart kochen. Herausnehmen, kalt brausen und schälen.

8. Die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Öl in einem kleinen Topf erhitzen, die Zwiebelwürfel darin kurz goldbraun frittieren. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

9. Karotten und Sellerie putzen, schälen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden.

10. Die Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

11. Knoblauch schälen, fein würfeln und mit etwas Salz zu einer feinen Paste zerreiben.

12. Das Hackfleisch mit dem übrigen Ei, Knoblauch, frittierten Zwiebeln, Paprikapulver, Petersilie, Salz und Pfeffer zu einer geschmeidigen Masse verarbeiten. Nach und nach 100 ml lauwarmes Wasser zugeben und gründlich unterarbeiten, bis eine weiche und luftige Hackmasse entsteht.

13. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 180 Grad) vorheizen.

14. Die Hälfte der Hackmasse in eine Kastenform (ca. 30 cm lang) geben. Längs in die Mitte eine Vertiefung drücken und die hartgekochten Eier hineinlegen. Die übrige Hackmasse darauf geben und andrücken.

15. Die Weißbrotbrösel auf einer Platte verteilen. Den Hackbraten vorsichtig aus der Form stürzen auf die Weißbrotbrösel stürzen und darin wenden.

16. Zucker in eine Auflaufform streuen. Karotten- und Selleriewürfel darin wenden, beiseiteschieben. Den Hackbraten mittig in die Auflaufform setzen, Gemüsewürfel darum verteilen. Auflaufform auf die mittlere Schiene in den vorgeheizten Ofen geben und den Hackbraten ca. 35 Minuten braten, bis er durchgegart ist. Das Gemüse in der Form ab und zu wenden.

17. Den Hackbraten aus dem Ofen nehmen und in Scheiben schneiden.

18. Kartoffelsalat nochmals abschmecken. Hackbraten und Röstgemüse anrichten, dazu den Kartoffelsalat servieren.

Das Rezept zum Ausdrucken