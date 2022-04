per Mail teilen



"Wie ein Puzzle entwickelte sich aus vielen prägenden Begegnungen und Erfahrungen meine Leidenschaft für den Wein."

Die Freude, bei der Traubenlese zu helfen, viele sommerliche Arbeitseinsätze im Weinberg und im Keller wurden zu einer Passion, die im Mai 2021 mit ihrer Wahl zur Ahrwein-Prinzessin den ersten Höhepunkt für Linda Trarbach erreichte.

Ihre Freunde schätzen die 24-Jährige für ihre Natürlichkeit, ihren Humor und ihren Charme und lassen sich gern von ihrer Begeisterung für die deutschen Weine mitreißen.

Die Dernauerin liebt Sekt auf Partys und favorisiert Spätburgunder in all seiner Vielseitigkeit. Zu ihrem Lieblingsgericht, grünem Spargel in Butter mit Rüben und Bandnudeln, trinkt sie aber auch gerne einen kräftigen Grauburgunder.

Sollte Linda Trarbach die Krone der Deutschen Weinkönigin gewinnen, möchte sie das Wissen um die Vielfalt, die Qualität und ihre Leidenschaft für deutsche Weine in die Welt tragen und sich als Botschafterin der Winzerinnen und Winzer für die Einzigartigkeit der heimischen Weine stark machen.