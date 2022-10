Die Leidenschaft für Wein wurde Laura Tullius, die in einer Winzerfamilie aufgewachsen ist, schon in die Wiege gelegt.

Ob im Weinberg, im Keller oder bei der fachkundigen Beratung von Kundinnen und Kunden beim Weineinkauf – wenn es um das Thema Wein geht, verfügte sie bereits vor ihrem Studium der Internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim über ein umfangreiches Repertoire an Fachwissen. Wein ist für die seit 2019 amtierende Nahe-Weinkönigin ein Stück „Poesie in Flaschen“ und ein Produkt, in dem sich jede Winzerin und jeder Winzer selbst verwirklichen könne.

Mit ihrer positiven Lebenseinstellung und durch ihre offene und humorvolle Art fällt es der Mittzwanzigerin leicht, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Begeisterung für Weine zu teilen.

Obwohl die sprachversierte junge Frau ihrer Heimat eng verbunden ist, zieht es sie immer wieder in die Ferne. So verbrachte sie nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in den USA. Ganz oben auf ihrer Reise-Wunschliste steht eine Weltreise, oder zumindest eine Reise zu ihren Traumzielen Neuseeland und Australien. Wenn sie nicht gerade ein gutes Buch liest oder Klarinette spielt, trifft sie gern Freunde und liebt es, zu schwimmen.

Im Amt der Deutschen Weinkönigin sieht sie sowohl Tradition als auch Moderne vereint: „Jede neue Amtsinhaberin bringt die Einzigartigkeit ihrer Persönlichkeit mit ins Amt und findet ihren ganz eigenen Weg, das Wissen über die deutschen Weine in die Welt zu tragen.“