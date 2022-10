Annemarie Triebe

per Mail teilen

„Meine Leidenschaft für den Wein begann mit dem Aufbau des elterlichen Weinguts.“

Dort bekam sie von klein auf Einblick in die Arbeiten im Weinberg, Keller und Vertrieb, so dass ihr Berufswunsch, Winzerin zu werden, schon frühzeitig feststand.

Besonders stolz ist sie auf ihre selbst ausgebauten Weine und Sekte. Wein ist für die amtierende Saale-Unstrut-Weinkönigin nicht nur „purer Genuss und Geselligkeit“, sondern verbindet ebenso Altbewährtes mit der Moderne.

Mit ihrer positiven Ausstrahlung und kommunikativen Art schafft es die Jungwinzerin immer wieder, den Funken ihrer Begeisterung auf andere Menschen überspringen zu lassen.

Ganz oben auf Annemarie Triebes Wunschliste steht, so viele deutsche Weinanbaugebiete wie möglich kennenzulernen. Die Erfüllung dieses Wunsches könnte schon bald in greifbare Nähe rücken, sollte die Weinbautechnikerin zur Deutschen Weinkönigin gewählt werden.

In diesem Amt möchte sie sich als Weinfachfrau und Repräsentantin aller Weinerzeuger in den deutschen Anbaugebieten für eine noch stärkere Wertschätzung der deutschen Weine sowie der Weinkultur im In- und Ausland einsetzen.