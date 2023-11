Ein Sprung nur war es von der Liliengasse hinüber zum Volksbad in der Annenstraße, in das Dora regelmäßig zum Schwimmen ging, manchmal mit Trude, am liebsten jedoch allein. Der Geruch von Chlor, die Stimmen der Badenden in der hohen Halle verstärkt wie das Vogelgeschrei in einer Voliere, ein Ausdruck von Autonomie. Hier, in der Anonymität einer Menge, in der jeder mit sich selbst beschäftigt war, fühlte sie sich wohl. Hier schwamm sie ihre Bahnen, und zum ersten Mal, so schien es, hatte sie ihr Leben fest im Griff