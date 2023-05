Wie half Nudelsuppe dabei, Christoph Ransmayr zum Schriftsteller zu machen? Denis Scheck und das lesenswert-Team gehen dem Rätsel auf den Grund und besuchen ihn am Traunsee: Eine ganze Folge "lesenswert" mit Christoph Ransmayr über das Reisen und die Rätsel der Bücher...

Christoph Ransmayr trifft Denis Scheck

Es ist idyllisch am Traunsee. Der in Stille liegende See wird von Bergen umrahmt. Christoph Ransmayr erklomm die Spitzen dieser Berge schon unzählige Male, so erzählt es der Schriftsteller Denis Scheck. Schließlich ist Traunkirchen seine Heimat - oder zumindest, der Ort, an den er immer wieder zurückkehrt.

Ob er Autor, Erzähler oder Schriftsteller genannt wird: diese Selbstbezeichnungen sind Christoph Ransmayr egal. Vielleicht sieht er sich am ehesten als schreibenden Touristen? Geboren wurde er 1954 in Oberösterreich und verbrachte viele Jahre in Irland und unternahm zahlreiche Reisen nach Asien oder nach Nord- und Südamerika, auf Bergen, dem Wasser und, mit dem Teleskop, in den Himmel.

"Mich hat immer interessiert und fasziniert, in welchen Zusammenhängen ich selber vorkomme. In welchen ganz großen und ganz kleinen."

Im S. Fischer Verlag erschien sein neuster Gedichtband "Unter einem Zuckerhimmel", illustriert von Anselm Kiefer.

"Die Liebe zu den Wörtern ist so vergänglich wie die zu den Menschen."

Denis Scheck besucht mit Christoph Ransmayr seine Lieblingsorte am Traunsee: An den Salinen in Ebensee sprechen sie über seine Herkunft und sein Schreiben und seine Faszination für lange Haare und sein Reisen und sein momentanes Lieblingswort: das "und".

"Ich konnte manchmal den Unterschied gar nicht erkennen, zwischen einem Buch und einem Menschen."

Seine detaillierten Beschreibungen in Ransmayrs ersten Roman "Die Schrecken des Eises und der Finsternis" täuschten Reinhold Messner: Christoph Ransmayr erzählt, wie aus einem Missverständnis eine Freundschaft wurde.

Christoph Ransmayr und Denis Scheck auf dem See

Die Plätte ist das traditionelle Fortbewegungsmittel am Traunsee: Gondoliere Wolfgang Gröller, Freund von Ransmayr und Hotellier, chauffiert Denis Scheck und den Schriftsteller über das Wasser.

Dabei philosophieren sie, sprechen über das Meer und Denis Scheck verrät, welches Buch sein liebster Ransmayr ist...

"Es ist ein unglaubliches Kompendium der Welt."

Christoph Ransmayr verfasste zahlreiche Romane, unter anderem "Die Schrecken des Eises und der Finsternis", "Die letzte Welt", "Der fliegende Berg", "Morbus Kitahara", "Cox oder Der Lauf der Zeit". Außerdem schreibt er Erzählungen und Theaterstücke.

Christoph Ransmayr erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Schreiben, unter anderem den Franz-Kafka-Preis, den Prix du Meilleur livre étranger und den Kleist-Preis.

Er lebt und arbeitet in Wien und am Traunsee.