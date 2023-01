Der Deutschen Buchpreis geht in diesem Jahr an Kim de l'Horizon für den Roman „Blutbuch“. Kim de l'Horizon stellt sich als non-binäre Persönlichkeit dar, sieht sich also weder als Mann noch als Frau. Dazu gibt es viele abfällige Äußerungen bis hin zu Hasskommentaren, besonders in den Sozialen Medien.

Julian Burrmeister kommentiert.