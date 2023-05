per Mail teilen

Herta Müller, eine der wichtigsten Autorinnen der deutschen Gegenwartsliteratur und Literatur-Nobelpreisträgerin, stellt ihr neues Collagenbuch "Im Heimweh ist ein blauer Saal" vor. Bestseller- Autor und Naturschützer Peter Wohlleben ist Gast in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern". Er wurde von Abenteuer-Büchern geprägt - wie und warum, erzählt er in der Sendung Lesenswert mit Denis Scheck.