Traumberuf: Beamter im Jugendstrafvollzug

per Mail teilen

Adrian Covalciuc hat in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt seinen Traumberuf gefunden: Er hat gerade seine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten erfolgreich abgeschlossen und will jungen Häftlingen bei ihrem Weg zurück in die Gesellschaft helfen.

Mitarbeiter wie der 29-Jährige werden auch dringend gebraucht. Alleine in der JSA Schifferstadt sind derzeit mehr als 20 Stellen im Vollzug unbesetzt, landesweit sind es mehr als 230.