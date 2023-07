Diese Vorteile bieten Nah- und Fernwärmenetze

Nach der Flutkatastrophe werden an der Ahr Ideen für den Klimaschutz beim Wiederaufbau gesucht. Fatale Schäden haben nämlich Öl-Heizungen angerichtet. Aber: Wie soll die Heizung der Zukunft aussehen? In der Ortschaft Marienthal setzt man auf Nahwärme. Ein kleines Heizkraftwerk verbrennt Holzpellets versorgt so 30 Häuser im Ort mit Wärme.