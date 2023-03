Diese Wirkung haben bioidentische Hormone

per Mail teilen

Gerade in den Wechseljahren können Frauen Beschwerden bekommen. Grund ist dann häufig ein Hormonmangel, der übrigens auch Männer treffen kann. Bereits seit einigen Jahren gibt es neben den bekannten Hormontherapien auch die Möglichkeit, mit sogenannten bioidentischen Hormonen zu therapieren.

Bioidentische Hormone werden vor allem aus einem Inhaltsstoff der Yamswurzel hergestellt. Manche sind als Fertigpräparate auf dem Markt, andere werden in spezialisierten Apotheken auf Rezept hergestellt.

Ein Vorteil der Therapie mit bioidentischen Hormonen: Der Körper kann diese nicht von den körpereigenen Hormonen unterscheiden. Bei einem Hormonmangel könnten man sich diese Tatsache zunutze machen.

Hormonmangel - gerade Frauen in den Wechseljahren denken oft über eine Hormontherapie nach SWR

Viele Schulmediziner sehen den Einsatz bioidentischer Hormone skeptisch. Andere versprechen sich durch die körpernahe Bauart der Präparate viele Vorteile, vor allem, weil kaum oder gar keine Nebenwirkungen zu erwarten sind. Für eine Therapie mit bioidentischen Hormonen ist jedoch ein diagnostizierter Hormonmangel sowie die enge ärztliche Begleitung unbedingte Voraussetzung.

Bei bioidentisch – also körperidentisch – hergestellten Hormonen kann es sich um Progesteron, Östrogen, DHEA, Pregnenolon oder Testosteron handeln. Diese Hormone erfüllen vielfältige Funktionen in unserem Körper, erhalten uns am Leben. Die Einnahme solcher bioidentischer Hormone ist übrigens keine Neuheit. Millionen von Deutschen nehmen täglich Schilddrüsenhormone ein, auch dabei handelt es sich um bioidentische Hormone.