Experiment: Der stille Supermarkt

Gemeinschaftsäcker sind Flächen, auf denen Bürgerinnen und Bürger zusammen Gemüse für den Privatverbrauch anpflanzen. In Mannheim gibt es solche Äcker seit 5 Jahren nahe der Bundesgartenschau 2023. Auf der Buga werden „Gemeinschaftsäcker“ und die sogenannte „Mikrolandwirtschaft“ als besonders nachhaltig angepriesen. Doch mit dem gemeinschaftlichen Gärtnern könnte in Mannheim bald Schluss sein: die Stadt will ihre Flächen anders nutzen und das ärgert die Hobbygärtner.