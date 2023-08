Wilhelma-Chef Thomas Kölpin bringt australisches Lebensgefühl ins Studio

Thomas Kölpin berichtet, was es Neues in der Stuttgarter Wilhelma gibt: von der Eröffnung der Terra Australis – inklusive Koala-Haus – bis zum neuen Schaubauernhof. Und natürlich ist auch der Sommer in der Wilhelma eingezogen. Im Studio verrät der Wilhelma-Chef, wie die Tiere mit der Hitze umgehen und ob sich die Koalas schon in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben.