Verrückte Tour mit dem Mofa an die Ostsee

Tobias Krieger hat ein besonderes Hobby: Er sammelt und fährt Hochräder, also den Vorgänger des Fahrrads. Damit ist er einer von wenigen aktiven Hochradfahrern in ganz Deutschland. Nach einer Schätzung des Vereins Historische Fahrräder gibt’s nur noch um die zehn andere Fahrerinnen und Fahrer in Deutschland.