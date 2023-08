Thomas Kölpin berichtet, was es Neues in der Stuttgarter Wilhelma gibt: von der Eröffnung der Terra Australis – inklusive Koala-Haus – bis zum neuen Schaubauernhof. Und natürlich ist auch der Sommer in der Wilhelma eingezogen. Im Studio verrät er, wie die Tiere mit der Hitze umgehen und ob sich die Koalas schon in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben.