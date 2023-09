Untere Straße Heidelberg: Party in der Altstadt

per Mail teilen

Für die einen ist die Untere Straße eine legendäre Partymeile, für einige Anwohner hingegen die Ohropaxmeile. Eben weil es am Wochenende oft so laut wird, dass sie nicht schlafen können. Aber für die, die so richtig Gas geben, gibt es kaum eine Ort, wo man besser feiern kann.