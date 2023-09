So einfach kann man Putzschwämmchen machen

Drachen ist nicht gleich Drachen und vor allem Anfänger sind schnell frustriert, wenn der schicke Lenkdrachen macht, was er will. Was gibt es eigentlich alles für Drachen? Kaufen oder selbst basteln? Bausatz aus dem Baumarkt, dem Spezialgeschäft oder aus dem Internet? Und wo lässt man ihn denn am besten steigen? Und wie hoch? Gibt es da Vorschriften, ähnlich wie bei Drohnen?