Oldtimerflieger: Die Invader fliegt

Historische Flugzeuge sind die große Leidenschaft von Achim und Elmar Meier von Meier Motors in Eschbach bei Heitersheim. Ein Flugzeug, das Achim Meier besonders am Herzen liegt, ist die Invader, ein alter amerikanischer Weltkriegsbomber, den sie unter abenteuerlichen Bedingungen aus Griechenland geholt und dann aufwendig restauriert haben. Die Motoren laufen wieder und der erste Flug steht an. Zur Krönung wird die Invader ganz nebenbei auch noch richtig berühmt.