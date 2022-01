Lauffen am Neckar feiert Hölderlin-Jahr

Michael Eb - Popsänger und Lehrer aus Lauffen am Neckar

Sonja Schrecklein ist mit dem Landesschau Mobil in Lauffen am Neckar unterwegs. Hier wurde der Dichter Friedrich Hölderlin am 20. März 1770 geboren - also vor 250 Jahren. Zu diesem Anlass hatte die Stadt viele Veranstaltungen geplant. Wegen den Corona-Beschränkungen musste das meiste jedoch abgesagt werden. Die Künstler rund um das Musical "Hölder" versuchen sich jetzt an einer "Corona-Fassung" um ihr Stück doch noch auf die Bühne zu bringen.