Landesschau Baden-Württemberg vom 15.9.2023

Beatrix Hassert lebt im vierten Jahr auf dem Beginenhof und fühlt sich hier einfach wohl, verstanden und herzlich aufgenommen. Die 71-Jährige wohnt in ihrem eigenen Häuschen. Sie kann sich wann immer sie möchte mit den anderen Bewohnerinnen treffen. Sie ist fit und spurtet gerne mal los, während die anderen lieber gemütlich schlendern - jede so wie sie kann und will in ihrem persönlichen Tempo. Allerdings entscheiden die Mehrheit was gemacht wird, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Im Landesschau-Studio erzählt Beatrix Hassert, warum sie sich für diese Lebensform entschieden hat und wie sehr sie die Gemeinschaft der anderen Bewohnerinnen schätzt.