Das Tanzcafé: Der große Tag des Abschlussballs

Die Tanzschule Lamadé ist in Mannheim eine Institution. Seit 1905 unterrichtet die Familie Gesellschaftstanz. Das Highlight jeder Saison ist der Abschlussball, drei Mal im Jahr im Mannheimer Rosengarten. Bis zu 900 Gäste, 250 junge Tanzpaare plus Eltern und Stammkunden strömen in den Mozartsaal und sorgen dort für eine ganz besondere Atmosphäre.