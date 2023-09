Was gibt es Neues von unserem Wolfsrudel im Südschwarzwald? Bis auf ein Foto eines Welpen gibt es bisher nicht viele Nachweise. Auch die Wissenschaftler der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg wüssten gerne mehr. Ist es nur ein Welpe oder doch mehrere? Wo überall streifen sie umher? Was treiben sie den ganzen Tag über so?