Im Einsatz mit den Rettungfliegern

Im Alter nochmal umziehen macht keinen Spaß. Doch immer mehr Pflegeheime in Deutschland sind in privater Hand und die Betreiber können sich die geforderte Pacht nicht mehr leisten. Die Folge: Die Pflegeheime müssen schließen und die Bewohner umziehen. Das ist auch in einem Pflegeheim in Leonberg passiert.