Europa-Park eröffnet wieder nach Brand

Früher war der Freizeitpark ihr privater Spielplatz, heute stehen sie selbst in der Verantwortung für das erfolgreiche Familienunternehmen: Die Brüder Michael (44) und Thomas Mack (42). In der Landesschau erzählen die beiden, wie sie den Europa-Park in Rust bei Freiburg in die Zukunft führen wollen. Und wie sie es schaffen, in die Fußstapfen ihres Vaters Roland zu treten. Der heute 73-Jährige hat den Europa-Park zu Deutschlands größtem Freizeitpark gemacht.